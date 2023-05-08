قال الأكاديمي السوداني عبدالخالق الحلو، أن وقوف المملكة بجانب الشعب السوداني باعتباره أمرا ليس مستغربًا من قيادتها الرشيدة.
وأوضح الأكاديمي السوداني أن قيادة المملكة الرشيدة تقدم الخدمات إلى رعايا مختلف الجنسيات ولدول الجوار ويعد السودان من أقرب الدول إلى المملكة التي يعد شعبها والشعب السوداني شعبا واحدا.
وأكد الحلو أن جهود المملكة مقدرة، حيث شملت عمليات الإجلاء جميع الجنسيات من كل بقاع العالم.
فيديو | الأكاديمي السوداني عبد الخالق الحلو: الشعب السوداني يقاسي ظروفا صعبة.. ووقوف المملكة بجانبه ليس مستغربا من قيادتها الرشيدة #الحملة_السعودية_لإغاثة_السودان#الإخبارية pic.twitter.com/ZQcf2SHJDi
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 8, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً