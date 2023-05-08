قال الأكاديمي السوداني عبدالخالق الحلو، أن وقوف المملكة بجانب الشعب السوداني باعتباره أمرا ليس مستغربًا من قيادتها الرشيدة.

وأوضح الأكاديمي السوداني أن قيادة المملكة الرشيدة تقدم الخدمات إلى رعايا مختلف الجنسيات ولدول الجوار ويعد السودان من أقرب الدول إلى المملكة التي يعد شعبها والشعب السوداني شعبا واحدا.

وأكد الحلو أن جهود المملكة مقدرة، حيث شملت عمليات الإجلاء جميع الجنسيات من كل بقاع العالم.