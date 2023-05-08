شهدت مباراة النصر والخليج، في الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، لقطة مثيرة

حيث قام البرازيلي موراتو بتصرف غريب للغاية خلال المباراة

وظهر لاعب الخليج موراتو؛ وهو يمسك زجاجة مياه في يده، ويركض بها داخل المستطيل الأخضر، وتحت أنظار الحكم المحلي ماجد الشمراني، الذي لم يقم بإيقاف اللعب، وتسبب بخطأ ثم استكمل شرب المياه.

يذكر أن النصر رفع رصيده إلى 57 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، وبفارق نقطتين عن نادي الاتحاد “المتصدر”، والذي يلعب بعد قليل مع أبها، في نفس الجولة.