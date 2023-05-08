هاجم الإعلامي الرياضي محمد الدويش فريق النصر بعد تعادله أمام الخليج، على ملعبه “الأول بارك” في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

وقال محمد الدويش عبر حسابه تويتر “فريق لايستحق الزعل لأنّه لايستحق أنْ يكون البطل ”

يذكر أن النصر رفع رصيده إلى 57 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، وبفارق نقطتين عن نادي الاتحاد “المتصدر”، والذي يلعب بعد قليل مع أبها، في نفس الجولة.

وبعد هذه المباراة سيواجه النصر نظيره الطائي يوم 16 مايو ، بينما يلاقي الخليج نظيره التعاون 15 مايو.