تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة (1-1) أمام الخليج، على ملعبه “الأول بارك” في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

وتقدم نادي الخليج ، عن طريق نجمه المتألق فابيو مارتينيز، في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، نجح المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس، في إدراك التعادل لصالح النصر في الدقيقة 17.

ورفع النصر بهذه النتيجة، رصيده إلى 57 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، وبفارق نقطتين عن نادي الاتحاد “المتصدر”، والذي يلعب بعد قليل مع أبها، في نفس الجولة.

وبعد هذه المباراة سيواجه النصر نظيره الطائي يوم 16 مايو ، بينما يلاقي الخليج نظيره التعاون 15 مايو.