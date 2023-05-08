تحدثت د. فوزية بامقدم ، استشاري مخ وأعصاب وصرع عن الصرع ، وخطوات التعامل مع نوباته ، موضحة بعض الحقائق حوله.

وقالت “بامقدم” خلال استضافتها في برنامج سيدتي أنه لا يمكن نهائيا التوقف عن تناول أدوية الصرع وقت الحمل، ويجب المتابعة مع الطبيب المختص لكتابة الادوية المناسبة.

وتابعت أن بعض أنواع الصرع والأدوية المعالجة له من الممكن أن تسبب ضعف جنسي أو ضعف للحيوانات المنوية أو العقم بنسبة 30 إلى 40 % .

وأشارت “بامقدم” أن الصرع لا يسبب الشيخوخة المبكرة أو ألزهايمر والذهان، لأنه ليس له علاقة بكيميائية الدماغ نهائيا ، كما أنه لا يسبب التخلف العقلي إلا إذا كان في مراحل متقدمة .

وأوضحت الدكتورة خطوات التعامل مع نوبات الصرع ومن بينها : تثبيت المصاب عند الإصابة بالنوبة على جانبه ، وضع أي شيء تحت رأسه وإبعاده عن أي أماكن خطر موصيةً بعد رشه بالماء أو وضع اليد في الفم لأن المريض سيعض بشدة في هذه اللحظة.

د. فوزية بامقدم: بعض أنواع الصرع والأدوية المعالجة له من الممكن أن تسبب ضعف جنسي أو ضعف للحيوانات المنوية أو العقم بنسبة 30 إلى 40 % @EEGroup07#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/pSMmP8vt3e — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 8, 2023

د. فوزية بامقدم – استشاري مخ وأعصاب وصرع: الصرع لا يسبب الشيخوخة المبكرة أو ألزهايمر والذهان، ليس له علاقة بكيميائية الدماغ نهائيا@EEGroup07#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/PyOMkh90iZ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 8, 2023

د. فوزية بامقدم – استشاري مخ وأعصاب وصرع: نوبات الصرع لا تؤثر على القدرة العقلية ولا تسبب "التخلف العقلي" إلا في هذه الحالة @EEGroup07#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/lD075tzZjv — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 8, 2023