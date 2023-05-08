نفى ماريوس سوموديكا مدرب نادي الرائد حقيقة ما تردد بشأن أنه ذهب إلى لاعب فريق النصر كريستيانو رونالدو بعد فوز النصر على فريقه في الشهر الماضي.

وقال “سوموديكا” :” أريد أن أذكر أنني لم أطلب قميص رونالدو، لقد تحدثت معه لمدة دقيقتين تقريبًا في الشوط الأول”

وتابع “عندما كنت ألعب، أصبح المدير الرياضي لماريتيمو شريكا مع خورخي مينديز، الوكيل الذي نقل رونالدو إلى كل مكان، لقد تذكر رونالدو ذلك وأراد أن يذكرني بهذا القميص، هذا هو السبب في أنه لم يعطه لشخص آخر”.

وأوضح: “لقد تذكر هذا، بعض زملائي هناك وأرادوا تذكيري بهذا القميص، إذا كنت سأطلبه، لم أنتظر حتى نهاية المباراة لأنني كنت متأكدًا من أن اللاعبين الآخرين في فريقي سيفعلون ذلك، أراد أن يعطيه لي، لذلك لم يعطه لأي شخص”.

وأكد أنه من المهم أن يحصل على قميص لاعب كرة قدم عظيم، وقد أعطاه إياه، لقد تذكر أنه عندما كان يلعب في ماريتيمو كان هو مع الصغار، قبل أن يذهب إلى سبورتينغ لشبونة.

يذكر أن فريق النصر فاز حينها الرائد بأربعة أهداف نظيفة.

أقرأ أيضا