نشر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك، فيديو قديم لوالده، يتحدث فيه عن سياسته تجاه فئات المجتمع، ما أثار تفاعلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الفيديو، ظهر الرئيس الراحل مبارك قائلا: “فيه نبرات بتطلع يقولك القادرين فيه ناس بتحاربهم، دا أنا أستخدم القادر لصالح الفئات الضعيفة، شغلتنا كلنا الفئات غير القادرة، فأنا أشجع الغني يستثمر فلوسه عشان يعمل إنتاج، يُوجِد عمالة عشان أشغل الفئات غير القادرة”.

وأضاف مبارك: “أنا يهمني المواطن، وخصوصًا المواطن قليل الحيلة، المواطن محدود الدخل الرجل الغلبان أنا ما بأشتغلش إلا علشانه، هو دا الأساس، العدالة الاجتماعية بقدر ما أستطيع أنا بأعمل لها، ودي لا أحد يتخيل الجهد فظيع، بس ساعات ما بيكونش واضح ومش كل حاجة نقدر نقولها بصراحة”.