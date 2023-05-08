أكدت دراسة حديثة أن تناول الآيس كريم بشكل مفرط يشكل خطرا على الأطفال، فضلا عن رصد حالات تسمم غذائي بسببها.

وأرجعت الدراسة الأسباب إلى صعوبة تنظيف الآلات المصنعة للآيس كريم، وفقا لـ”برنامج سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضافت الدراسة أن الأسباب شملت أيضا زيادة احتمالية التسمم الغذائي بعد تزايد حالات التسمم على مدار السنوات الماضية.