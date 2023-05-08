أظهر مقطع فيديو أعمال إزالة البنايات العشوائية في حي الكدوة بمنطقة مكة المكرمة، لتعكس الجهود المبذولة للقيام بمشروع الإزالة.

وبين الفيديو حي الكدوة بعد إزالة البنايات العشوائية منه، حيث تستعد هيئة تطوير مكة المكرمة لتطوير هذه المساحة التي تتجاوز مليونًا و300 ألف متر2، مع 4 أحياء أخرى بالمنطقة، بحسب العربية

جاء ذلك ضمن الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة.