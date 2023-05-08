توفى رئيس نادي الثقبة السابق والمحلل الرياضي حسن بن أحمد العمري .

وكان الفقيد الراحل عضوا بمجلس إدارة للعديد من الأندية وكذلك العضوية الشرفية محليا وخارجياً.

كما أنه كان صاحب فكرة إنشاء أول أكاديمية رياضية على مستوى المملكة مصنفه من وزارة الرياضة.