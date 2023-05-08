توفى رئيس نادي الثقبة السابق والمحلل الرياضي حسن بن أحمد العمري .
وكان الفقيد الراحل عضوا بمجلس إدارة للعديد من الأندية وكذلك العضوية الشرفية محليا وخارجياً.
كما أنه كان صاحب فكرة إنشاء أول أكاديمية رياضية على مستوى المملكة مصنفه من وزارة الرياضة.
توفى رئيس نادي الثقبة السابق والمحلل الرياضي حسن بن أحمد العمري .
وكان الفقيد الراحل عضوا بمجلس إدارة للعديد من الأندية وكذلك العضوية الشرفية محليا وخارجياً.
كما أنه كان صاحب فكرة إنشاء أول أكاديمية رياضية على مستوى المملكة مصنفه من وزارة الرياضة.
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