أنهت مواطنة أميرة الشريف، معاناة شقيقها “أحمد” مع مرض الأنيميا المنجلية.

وأكدت أن شقيقها كان يعاني من معاناة صعبة وكان يذهب للمستشفى أسبوعيا، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

ولفتت إلى أنها بدأت تبحث عن علاج لشقيقها فوجدت أن العلاج سيكون بالتبرع بالخلايا الجذعية، وعرضت الأمر على أسرتها وعندما جاءت الفحوصات متطابقة مع شقيقها عزمت على إجراء التبرع، وتم بالفعل إجراء العملية بنجاح، رغم التوتر الذي كانوا يعانوه.

من جهته، قال أحمد الشريف إنه كان يعاني معاناة شديدة بسبب المرض، وعندما تم تحويله إلى الرياض من أجل إجراء عملية الخلايا الجذعية لكن البعض قاله له لا تقدم على شيء لا يعرفه لذا فهو كان متردد من إجراء العملية.

وأكد أن شقيقته أصرت على إجراء العملية، مضيفا أنه كان يعاني من المرض بسبب مضاعفاته من نزيف وألم وتعب وأن كل ذلك كان يجعله لا يستمتع بالإجازة، لكن العملية جعلته يشعر كأن إنسان جديد.

أميرة الشريف – متبرعة بالخلايا الجذعية لشقيقها تتحدث عن قصة التبرع ولحظة القرار بإجراء الجراحة الصعبة#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/ZWRPeZFY57 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 8, 2023