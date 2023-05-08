اقتحم ثور هائج ملعبا أثناء مباراة بدوري الركبي الفرنسي، بين فريقي كتالونيا دراغونز وسانت هيلينز يوم الجمعة الماضي، ما تسبب في إحداث فوضى وحالة من الذعر بين اللاعبين.

ووثق فيديو هروب الثور من المدرب الممسك به حول ملعب الركبي ولحظة دخوله لأرض الملعب.

وتسبب اقتحام الثور ملعب “غيلبرت بروتوس” في بربينيان بفرنسا، في حالة ذعر للاعبين الذين خرجوا من الملعب خوفا، واستمر المشهد قرابة 30 ثانية، قبل السيطرة على الموقف.

وتواجدت الثيران في أرض الملعب قبل المباراة كون رئيس نادي كتالونيا دراغونز، برنارد غوش، كان ينوي تقديم 3 ثيران حاصلة على جوائز وبقرتين للجمهور من أجل الترويج لشركة “غوش فيناديز” لكن الأمور لم تسر بالشكل الذي كان مخططا له.