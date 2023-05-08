ألمح هاري كين ألمح إلى أنه يمكن أن يبقى مع توتنهام، مشيرًا إلى أنه ينبغي عليهم اعتبار الدوري الأوروبي فرصة لإنهاء حالة الجفاف التي يعاني منها الفريق إذا شاركوا في البطولة الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” لا ينوي توتنهام بيع هاري كين هذا الصيف، ما يعني أن المهاجم المخضرم يمكن أن يلعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وقال كين: “لدينا ثلاث مباريات متبقية، مباراة كبيرة ضد أستون فيلا الأسبوع المقبل”.

وأضاف: “من الواضح أن لدى برايتون بعض المباريات المؤجلة، إذا تمكنا من الخروج بمركز مؤهل للمسابقات الأوروبية، فهذه جائزة صغيرة في نهاية موسم صعب”.

وأكد كين “سنقاتل من أجل ذلك وسنقاتل في المباريات الثلاث لمحاولة تحقيق ثلاثة انتصارات”.

وارتبط كين، ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، حيث قيل إن الفريق الذي يدربه إيريك تين هاغ إنه اتخذ بالفعل الخطوة الأولى لضم نجم توتنهام.