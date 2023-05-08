قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، إنه لا زكاة على الإكرامية التي يحصل عليها الموظف عند التقاعد قبل 20 عاما من مدة خدمته.

وأضاف أن الزكاة تكون على المال المستقر المملوك ملكا خاصا لصاحبه، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”.

ولفت إلى أن الإكرامية لا تعد مالا مستقرا لذا لا تجوب عليها زكاة المال إلا بعد قبضه واستئناف حول كامل.