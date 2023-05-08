كشفت تقارير عن وجود انقسام في مانشستر يونايتد حول تجديد عقد الحارس الإسباني ديفيد دي خيا.

وكان دي خيا ارتكب خطأ جديدا، أمس الأحد، في مباراة مانشستر يونايتد وويستهام عندما فشل في التصدي لكرة من النجم الجزائري سعيد بن رحمة ليخسر 0/1، في الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت التقارير أن كبار الشخصيات في مانشستر يونايتد لديهم تحفظات على دي خيا.

وسبق أن ارتكب دي خيا أخطاء مكلفة ضد برايتون وإشبيلية هذا الموسم؛ الأمر الذي كلف مانشستر يونايتد فرصة التأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.