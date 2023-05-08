كشفت الفنانة المصرية ميار الببلاوي عن تلقيها تهديد بذبح ابنها بسبب عزمها عن الشهادة بما تعرفه عن قضية الفنانة المصرية وفاء مكي.

وكانت وفاء مكي قد اتهمت قبل 23 عاما بتعذيب خادمتين، وقالت “ميار” أنها أرادت أن تشهد شهادة الحق وأن تؤكد للشرطة أن الخادمتين كانتا بصحة جيدة عند خرجهما من منزل وفاء مكي.

وأضافت أن وفاء لم تعذب الخادمتين وأنها تواصلت مع صحفي لتؤكد عدم صحة ما يتردد في وسائل الإعلام إلا أنه أخبرها بأن هناك شخصية تريد أن تؤذي وفاء مكي وأن شهادتها لن تفيد.

وأضافت أن زوجها طلب منها حينها أن تبعد عن القضية، لكنها أصرت أن تدلي بشهادتها، وعندما ذهب زوجها إلى مقر عمله وجد في صندوق البريد رسالة مكتوب فيها : لو عاوزة ابنك يتدبح اشهدي مع وفاء مكي.

وتابعت :إذا أردتم أرسلوها إلى الطب الشرعي وتأكدوا من عمرها، أنا احتفظت بها طوال هذا الوقت لمثل هذا اليوم الذي أقول فيه الحقيقة.

ولفتت إلى أن زوجها جعلهم يسافرون إلى سوريا بحجة أن جدته مريضة، وبعدها تم الحكم على وفاء مكي، ولم تتابع حينها القضية لأني كانت في الخارج.

وكانت وفاء مكي قد اتهمت قبل 23 عاما بتعذيب خادمتين، وقالت “ميار” أنها أرادت أن تشهد شهادة الحق وأن تؤكد للشرطة أن الخادمتين كانتا بصحة جيدة عند خرجهما من منزل وفاء مكي.

وأضافت أن وفاء لم تعذب الخادمتين وأنها تواصلت مع صحفي لتؤكد عدم صحة ما يتردد في وسائل الإعلام إلا أنه أخبرها بأن هناك شخصية تريد أن تؤذي وفاء مكي وأن شهادتها لن تفيد.

وأضافت أن زوجها طلب منها حينها أن تبعد عن القضية، لكنها أصرت أن تدلي بشهادتها، وعندما ذهب زوجها إلى مقر عمله وجد في صندوق البريد رسالة مكتوب فيها : لو عاوزة ابنك يتدبح اشهدي مع وفاء مكي.

وتابعت :إذا أردتم أرسلوها إلى الطب الشرعي وتأكدوا من عمرها، أنا احتفظت بها طوال هذا الوقت لمثل هذا اليوم الذي أقول فيه الحقيقة.

ولفتت إلى أن زوجها جعلهم يسافرون إلى سوريا بحجة أن جدته مريضة، وبعدها تم الحكم على وفاء مكي، ولم تتابع حينها القضية لأني كانت في الخارج.