قال الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، إن كريستيانو رونالدو، النجم نجوميته تتقهقر منذ انضمامه لصفوف النصر.

وأضاف جستنيه: “منذ ان تعاقده مع النصر تتقهقر نجوميته، ولا يستطع هز الشباك والتعبير عن فرحته الشهيرة سييي أمام الأندية الكبيرة فلا تستغربوا اليوم إن سجل وفرح فهذه فرصته الوحيدة لتسطع وتبرز نجوميته مع أندية من السهل جداً الفوز عليها وبنتائج تاريخية، فإذا لم يسجل اليوم فمتى يسجل؟”.

يذكر أنه تأكدت مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة فريقه أمام الخليج اليوم، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري.

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