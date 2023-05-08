يواجه الكثير من الأشخاص مشكلة عدم القدرة على النوم بطريقة سريعة نتيجة للشعور بالأرق الذي يلازمهم طوال الليل والذي يمنعهم من الحصول على نوم هادئ وعميق.

وأوضحت دراسة علمية حديثة أن تناول حبة واحدة من الموز مع كوب من الحليب في الليل يساعدك على الخلود للنوم بسرعة مع التخلص من الأرق تمامًا وعدم الاستيقاظ في منتصف النوم.

وأوضحت الدراسة أن الموز يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والماغنسيوم والزنك والأوميجا 3 و وفيتامين “B1” وفيتامين “B6” الذي يساعد على تهيئة المخ للدخول في مرحلة النوم في وقت قصير من خلال ارتخاء العضلات.

وأفادت الدراسة بأن الحليب يحتوي على مادة “التريبتوفان” والتي تعمل بنسبة كبيرة على تهيئة المعدة للنوم والتخلص من الانتفاخات والتهابات القولون التي قد تبقيك مستقيظًا طوال الليل.

ونصحت بالالتزام بالكمية المقررة خلال اليوم عن طريق الاكتفاء بموزة واحدة وكوب واحد من الحليب، لافتة أنه إذا كنت تعاني من أي مشاكل بالمعدة فيفضل استبدال الحليب البقري بحليب أخر خالي من مادة اللاكتوز لكي يكون خفيفًا على المعدة ولا يسبب لك عسر الهضم أو التلبك المعوي أو ارتجاع المريء.