أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الاثنين، دون تغير عند 11256 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليار ريال.

وأنهت أسهم معادن، وأكوا باور، والمراعي، سابك للمغذيات، وسليمان الحبيب، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2 %.

وهبط سهما بوان، وزجاج، بنسبة 2 %، عقب إعلان انخفاض النتائج المالية للربع الأول 2023.

وأغلق سهم المواساة، عند 245 ريالا (-1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

في المقابل، ارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 75.70 ريال.

وتصدر سهما الشرقية للتنمية وسلامة، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 %.

وأنهت أسهم التصنيع الوطنية، والحفر العربية، ورتال، والدريس، ولازوردي، والأندلس العقارية، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و3 %.

وأغلق سهم كابلات الرياض، عند 58 ريالا (+ 4 %)، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.