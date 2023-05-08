أثارت فتاة حالة واسعة من الجدل في مصر بعدما أكدت في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع إنه تم منعها من دخول مطعم شهير بالقاهرة لأنها محجبة.

وقالت الفتاة في الفيديو: “إنها حجزت طاولة بالمطعم لتكفي 15 فردا للاحتفال بعيد ميلادها، ولكن عند حضورها في الموعد المحجوز تم طردهم من المكان.”

وأضافت : “وتم طردهم بسبب أن هناك تواجد فتيات محجبات معاها، وهو شئ لا تسمح به إدارة المطعم وممنوع دخول المحجبات لهذا المطعم، في حين لم يتم إبلاغ الفتاة عند حجزالطاولة، وأن هذه قواعد دخول المطعم، مبررين ما حدث بأنه خطأ فردي من الموظف الذي تم الحجز الموعد معه”.

فيما قال مصدر داخل غرفة المنشآت السياحية والفندقية: لو ثبت أن المطعم سياحي فهناك قانون عقوبات ومن الممكن أن يصل إلى حد الإغلاق وإلغاء الترخيص، لأن هذه السياسة تخالف كل القوانين واللوائح السياحية.