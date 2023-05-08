أوضح المستشار القانوني عوض العلوي، أنه اذا فصل صاحب العمل العامل فجاة فيجوز طلب تعويض حيث إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار؛ التزم بأن يؤدى للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها .

وقال العلوي خلال لقائه على برنامج صباح السعودية المُذاع على قناة السعودية:” بحسب قوانين العمل يجب إبلاغ العامل قبلها بمدة شهر، ولكن إن تم إبلاغه قبل مدة قصيرة بفسخ العقد فهذا فصل تعسفي وله تعويض عن مهلة الإشعار وتعويض عن مدة العقد المتبقي في العقد المجدد ويستحق مكافئة نهاية الخدمة.”

وأفاد بأن كل عقد له شروطه ونصوصه الخاصة به، ومن يعاني من مشكلة في ذلك يتوجه إلى محامي ويأخذ رأيه في الأمر .

وجاء ذلك التوضيح ردًا على سؤال أحد الأشخاص بلغته شركته أنها لا ترغب في تجديد عقد العمل، ويسأل هل تبليغهم صحيح وهل يحق له مطالبتهم بمكافأة نهاية الخدمة.