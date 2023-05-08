أوضح المستشار القانوني عوض العلوي شروط استحقاق “بدل عدوى” الذي يتم صرفه للممارسين الصحيين.

وقال العلوي :” من شروط الحصول على بدل عدوى، هو أن يكون الموظف مثبت على هذه الوظيفة المقرر لها البدل، والثاني أن تكون هذه الوظيفة ضمن تشكيلات الوزارة والشرط الثالث، ألا يقل تعرضه للعدوي بنسبة لا تقل عن ٥٠٪”.

وأضاف” يتم تحديد نسبة ال٥٠٪ من خلال نموذج مخصص اسمه مائتين وخمسه يتم طباعته وتعبئة البيانات ثم الرجوع إلى المدير لشؤون الموظفين لتعبئته ويوقع عليه المختص في ذلك “.