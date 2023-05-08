أفادت رومانيا وبولندا بأن مقاتلة “سوخوي سو-35” روسية اعترضت طائرة بولندية فوق البحر الأسود، في خطوة رأتها وارسو “استفزازاً مخططاً من قبل روسيا”.

وقال متحدثة باسم حرس الحدود آنا ميتشاليسكا، عبر حسابه الرسمي على تويتر:” أن مقاتلة روسية من طراز سو-35 نفذت «عدواناً ومناورات خطرة» بالاقتراب من طائرة بولندية دون الحفاظ على مسافة آمنة، ما أدى لانعدام اتزان وفقدان للارتفاع وفقدان مؤقت للسيطرة على الطائرة من طاقمها البولندي.”

وأشار إلى أن المقاتلة الروسية حلقت في مواجهة مقدمة الطائرة البولندية واعترضت مسارها من مسافة خطرة قدّرها الطاقم بأنها نحو خمسة أمتار.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الرومانية في بيان صحفي إن سلوك المقاتلة الروسية غير مقبول بالمرة، مُضيفة:” هذه الواقعة إثبات إضافي على النهج الاستفزازي للاتحاد الروسي في البحر الأسود.”