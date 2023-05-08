أكد المحامي والمستشار القانوني عوض العلوي، أنه لا يحق لأي مالك قطع الكهرباء عن المستأجر في حال لم يتم دفعه للإيجار، ويُعد هذا التصرف مخالف للنظام.

وقال عوض العلوي، خلال برنامج “صباح السعودية”، أنه في حال التأخر في دفع الإيجار وكان هناك عقد قانوني موحد وصادر من منصة إيجار يستطيع التقدم من محكمة التنفيذ مباشرة ويطلب الأجرة المستحقة والحالة وإخلائه للعقار لعدم سداد الأجرة.

وأوضح “العلوي”، أن الحالة الثانية هي أنه إذا لم يكن هناك عقد إيجار صادر من منصة إيجار لكن هناك عقد ورقي فقط، يتم توثيق هذا العقد في منصة إيجار وبعدها التقدم المحكمة العامة واستصدار حكمًا بالأجرة المستحقة وبعدها إلى محكمة التنفيذ على المستأجر الذي لم يسدد.