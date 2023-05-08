كشفت شركة نقل وتقنيات المياه عن توفر ٨ وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- مُنسق الخدمات الإدارية (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في المجال.
2- أخصائي أعمال الموارد البشرية (المنطقة الشرقية):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في المجال.
3- أخصائي المشتريات (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في المجال.
4- أخصائي إدارة العقود (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال.
5- موظف إدارة خدمات المعلوماتية (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في المجال.
6- مُراقب مخزون – وظيفتان (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في المجال.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع
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