كشفت شركة نقل وتقنيات المياه عن توفر ٨ وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn).

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مُنسق الخدمات الإدارية (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في المجال.

2- أخصائي أعمال الموارد البشرية (المنطقة الشرقية):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في المجال.

3- أخصائي المشتريات (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في المجال.

4- أخصائي إدارة العقود (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجال.

5- موظف إدارة خدمات المعلوماتية (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في المجال.

6- مُراقب مخزون – وظيفتان (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في المجال.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع