قام مجموعة من الأشخاص بعمليات تعذيب وحشية وضرب وجلد لعدد من الليبيين تحت حماية الميليشيات المسلحة، وفقاً لفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت فتاة في الفيديو بعد إخفاء ملامحها وهي تستجدي شخصاً يقوم بجلدها وشتمها بأبشع النعوت، بألا يقوم بالاعتداء عليها واغتصابها وتصويرها، مستغيثة بكلمات “والنبي لا.. بالله عليكم لا.. الله يستركم لا”، لكنه استمر في فعلته.

وأكد نشطاء مواقع التواصل، إن الحادثة وقعت داخل مقر إحدى الميليشيات المسلحة بمدينة الزاوية غرب ليبيا، وإن الفتاة تعرضت للاختطاف ثم للاغتصاب والتنكيل، بعد نشرها تعليقا على موقع “فيسبوك”، انتقدت فيه أحد العناصر المسلحة.

وأثار المقطع صدمة كل من شاهده، وأطلق المستخدمون وسم “الله يستركم لا”، للتضامن مع الضحية، مطالبين الجهات المسؤولة بالتحرك والقبض على هؤلاء الأشخاص.