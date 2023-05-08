كشفت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عن توفر وظائف تقنية وهندسية شاغرة في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة:
– مهندس (هندسة نووية).
– مهندس (هندسة ميكانيكية).
– أخصائي أمن سيبراني (حماية ودفاع الأمن السيبراني).
– أخصائي أمن سيبراني (حوكمة ومخاطر والالتزام – الأمن السيبراني).
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/10/18هـ الموافق 2023/05/08م، من خلال الموقع .
ممتاز حلو كثير والله
الكتلة النووية كتلة مغناطيسية
الكتلة المغناطيسية كتلة ثقالية فراغية
الكتلة الفراغية كتلة عددية
الكتلة العددية كتلة وزنية
الأوزان النووية تختلف عن الأوزان الذرية
الأوزان الذرية العددية هي محور التمثيل العددي المغناطيسي
التمثيل للدرجات المغناطيسية هو تمثيل نسبي عددي
وحدة الكتلة النسبية هي وحدة ثبات درجة المجموع النووي
كل مجموع نووي له مجال مغناطيسي خاص
درجة ثبات ووحدة المجموع النووي هي المحرك المغناطيسي
د محمد ماجد بخش