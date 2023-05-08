كشفت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عن توفر وظائف تقنية وهندسية شاغرة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة:

– مهندس (هندسة نووية).

– مهندس (هندسة ميكانيكية).

– أخصائي أمن سيبراني (حماية ودفاع الأمن السيبراني).

– أخصائي أمن سيبراني (حوكمة ومخاطر والالتزام – الأمن السيبراني).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/10/18هـ الموافق 2023/05/08م، من خلال الموقع .