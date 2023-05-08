فارق الشيخ محمد خليل القارئ إمام المسجد النبوي المكلف ومسجد قباء سابقاً، الحياة، وسيصلى عليه بعد صلاة المغرب اليوم الاثنين في المسجد النبوي.

والجدير بالذكر، أن الشيخ كُلف بإمامة المسجد النبوي في شهر رمضان عامي 1437و 1438.