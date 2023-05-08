فارق الشيخ محمد خليل القارئ إمام المسجد النبوي المكلف ومسجد قباء سابقاً، الحياة، وسيصلى عليه بعد صلاة المغرب اليوم الاثنين في المسجد النبوي.
والجدير بالذكر، أن الشيخ كُلف بإمامة المسجد النبوي في شهر رمضان عامي 1437و 1438.
فارق الشيخ محمد خليل القارئ إمام المسجد النبوي المكلف ومسجد قباء سابقاً، الحياة، وسيصلى عليه بعد صلاة المغرب اليوم الاثنين في المسجد النبوي.
والجدير بالذكر، أن الشيخ كُلف بإمامة المسجد النبوي في شهر رمضان عامي 1437و 1438.
انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
رحمك الله يا شيخ محمد و جعلك في الفردوس الأعلى من الجنة و ألهم أهلك الصبر و السلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون 🤲
الله يغفرله ويرحمه ويسكنه فسيح جناته