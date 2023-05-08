كشف الفنان “خالد الرفاعي” عن قصته مع مرض سرطان الرئة، رغم توقفه عن التدخين .

وقال الرفاعي خلال لقائه على برنامج صباح السعودية:” تقبلت الشيء الذي جاني والله يعمل الخير “، لافتًا أن هناك صحفيًا كتب تغريدة يناشد بها بعلاجه، وتفاعل معه الكثير وجت الموافقة بعلاجه داخل أو خارج المملكة.

وأوضح الفنان مدى معاناته مع التدخين رغم مرور 4 أعوام عن توقفه، لافتًا أنه بعدما يصل الإنسان لعمر الـ 50 تبدأ معاناته بسبب التدخين ومشاكله الصحية ومنها التعب والأورام .

وأضاف:” أن الدولة تصرف مليارات على علاج الإنسان بعدما يدمره التدخين”، وألقى باللوم في ذلك على تدخينه المفرط، حيث كان يدخن حوالي 80 سيجارة في اليوم.

يُذكر أن خالد الرفاعي بدأ مشواره الفني في الثمانينات حيث شارك في العديد من المسرحيات والمسلسلات، وظهر أيضا في برامج الكاميرا الخفية.