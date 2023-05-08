بعثت النجمة الكولومبية شاكيرا رسائل مبطنة جديدة لشريكها السابق جيرارد بيكيه، وذلك خلال حصولها على جائزة سيدة العام في حفل جوائز “بيلبورد” المقام في ميامي حيث تعيش مع أطفالها حالياً.

وأوضحت الفنانة الشهيرة في كلمتها أثناء تلقيها الجائزة: “لا يهم إذا كان هناك شخص ما مخلصا أم لا، الأهم أن نخلص لأنفسنا قبل أي شيء”، ليدوي التصفيق في المكان بشكل عال.

وأضافت: “هناك وقت في حياة كل سيدة لا يجب أن تعتمد فيه على شخص آخر، ويكون عليها أن تتعلم كيف تحب وتتقبل نفسها”، متابعة: “هذا العام تعلمت أن المرأة أقوى وأشجع بكثير مما كنت أظن، أعتقد أيضًا أننا أكثر استقلالًا مما نتخيل”.

واستطردت “من هي المرأة التي لم تبحث عن الاهتمام أو المودة أو الموافقة من الآخر ونسيت نفسها؟ لقد حدث لي ذلك”، مبينة أن “البحث عن الآخر يستبدل بالبحث عن الذات، وعندما يتم استبدال الرغبة في الكمال بالرغبة في أن تكون أصيلا”.

واختتمت النجمة الشهيرة حديثها، قائلة: “عندما شعرت بالضياع، كانت الموسيقى هي من ساعدتني بالعودة إلى نفسي”.