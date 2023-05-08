أفادت الدكتورة أوكسانا ميخاليفا أخصائية الغدد الصماء، خبيرة التغذية الروسية، بأن الإفراط في تناول الفيتامينات يمكن أن يؤدي إلى تكوّن الحصى في الكلى وأمراض أخرى.

وقالت الخبيرة، في مقابلة صحفية:” أنه يجب تناول الفيتامينات بصورة صحيحة وعدم زيادة الجرعة المحددة، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

وأضافت:” أن الإفراط في تناول الفيتامينات يكون خطيرًا في حالتين: التأثير السام لزيادة الجرعة، والتأثير المباشر لوفرة الفيتامينات في الجسم.”

وتابعت: “تنتشر حالات التهاب الكبد الذي يمكن أن تكون له عواقب وخيمة جدًا بما فيها الوفاة، لذلك يجب تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات بحذر شديد”.

بينما الحالة الثانية، بالتأثير المباشر للفيتامينات في الجسم عند الإفراط في تناولها. فمثلا الفيتامينات التي تذوب في الدهون A و E و D و K. مشيرة إلى أن D و K هي الأخطر في هذا الصدد.

وأوضحت أن هناك بعض الموانع والقيود على تناول فيتامين К2، فمثلا يُمنع الأشخاص الذين يتناولون أدوية تخفض تخثر الدم من تناول هذا الفيتامين، كما يُمنع من له ميل للإصابة باحتشاء عضلة القلب أو بالجلطة الدماغية، وحتى الذين سبقت إصابتهم بها.