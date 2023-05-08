استنكر فضيلة الشيخ سعد بن عبدالله السبر قيام البعض باتهام فريق كرة بممارسة السحر.

وقال السبر :” من يقول فلان عمل سحر هذا كله من القذف بالباطل وهذا محرم فأعراض المسلمين محرمة”.

وأضاف ” من أعظم الظلم أن تقذف مسلما بالسحر والشعوذة، فالحذر كل الحذر ومن عنده شئ فليرفعه إلى ولاة الأمر في المحاكم وهم الذين يحكمون ويبينون فيه”.