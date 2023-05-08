استنكر فضيلة الشيخ سعد بن عبدالله السبر قيام البعض باتهام فريق كرة بممارسة السحر.
وقال السبر :” من يقول فلان عمل سحر هذا كله من القذف بالباطل وهذا محرم فأعراض المسلمين محرمة”.
وأضاف ” من أعظم الظلم أن تقذف مسلما بالسحر والشعوذة، فالحذر كل الحذر ومن عنده شئ فليرفعه إلى ولاة الأمر في المحاكم وهم الذين يحكمون ويبينون فيه”.
انتبه.. توجيه وتحذير الشيخ د. سعد بن عبدالله السبر لمن يتهم فريق كرة بممارسة السحر https://t.co/Kvex630xg7#يستفتونك #الرسالة pic.twitter.com/WnhyIfe4ax
— قناة الرسالة (@alresalahnet) May 7, 2023
كلوه كلام في كلام ولكن حصلت في زمن سابق واسئلو لاعبي النصر