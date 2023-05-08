رصدت عدسات الكاميرا، الملك تشارلز الثالث غاضبًا ويشكو للملكة كاميلا قبل تتويجه يوم السبت؛ حيث وصل الملك إلى “ويستمنستر أبي” قبل الموعد المحدد، واضطر للانتظار في الخارج لمدة خمس دقائق قبل دخول الكنيسة.

وكشفت “سكاي نيوز” عن قراءة لشفاه الملك وهو يتحدث من خلف زجاج العربة الملكية؛ حيث بدا الملك يتحدث لكاميلا غاضبًا: “هذا ممل، لا يمكننا أبدًا أن نكون في الموعد”.

والجدير بالذكر، أنه تُوّج تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا في أكبر حدث احتفالي في بريطانيا منذ 7 عقود، في استعراض للأبهة والعظمة، سعى للمزج بين ألف عام من التاريخ مع نظام ملكي مناسب لعصر جديد، وفي مراسم تاريخية ومهيبة استغرقت ساعتين يعود تاريخها إلى عهد الملك وليام الفاتح عام 1066، تُوِّجت “كاميلا” زوجة تشارلز الثانية، ملكة.