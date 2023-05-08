أوضح خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، أن الشمس هي أول ساعة كونية عرفها الإنسان لحساب ساعات النهار والنجوم أول ساعة كونية لحساب ساعات الليل.

وقال الدكتور خالد الزعاق، عبر مقطع فيديو، أنه إذا أشرقت الشمس ينتشر ضوؤها وينعدم الليل وإذا غربت تبدأ النجوم تتلألأ بالإضاءة.

وأشار إلى أن الشمس هي أساس الخليقة، فمع شروقها تنبعث الحياة ومع غروبها تسكن، كما أنها حجر الزاوية في فسيولوجية الحياة برمتها ولأهميتها ذكرت في القرآن الكريم في 33 موضعاً ولها مكانة عليا عند العرب.