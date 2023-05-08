تحدث الطالبة الأمريكية هايدي، عن سر تعلقها بالمملكة وأهلها، وأكثر الأشياء التي لفتت انتباهها.

وقالت هايدي، خلال لقائها على برنامج “ياهلا”: أحب الثقافة في المملكة “، لافتة أنها كانت تشاهد برنامج “ياهلا” ومسلسل سعودي أثناء تواجدي بأمريكا.

وأضافت:” أنها مترجمة للغة الإشارة للصم، وجاءت للمملكة منذ سنة و8 شهور، وقررت دراسة الماجستير في علم النفس بالمملكة.”

وتابعت:” رأيت معظم الأماكن في الرياض وسافرت للقصيم والشرقية وجدة والعلا، مردفة: أبغى أسافر لحائل والجنوب.”

وأفادت بأن أكثر الأشياء التي لفتت انتباهها هي الثقافة والقيم السعودية، وأردفت :”تعلمت اللغة العربية من المسلسلات والأفلام السعودية فهي محفزة أكثر.”

واستطردت: “أحس بالأمان في المملكة واستطيع المشي بأي مكان، وكل الناس لديهم دعم من الحكومة وكل الأماكن أمان”، مؤكدة أنها تحب المملكة ولا تريد العودة لأمريكا.