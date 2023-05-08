تحدث الطالبة الأمريكية هايدي، عن سر تعلقها بالمملكة وأهلها، وأكثر الأشياء التي لفتت انتباهها.
وقالت هايدي، خلال لقائها على برنامج “ياهلا”: أحب الثقافة في المملكة “، لافتة أنها كانت تشاهد برنامج “ياهلا” ومسلسل سعودي أثناء تواجدي بأمريكا.
وأضافت:” أنها مترجمة للغة الإشارة للصم، وجاءت للمملكة منذ سنة و8 شهور، وقررت دراسة الماجستير في علم النفس بالمملكة.”
وتابعت:” رأيت معظم الأماكن في الرياض وسافرت للقصيم والشرقية وجدة والعلا، مردفة: أبغى أسافر لحائل والجنوب.”
وأفادت بأن أكثر الأشياء التي لفتت انتباهها هي الثقافة والقيم السعودية، وأردفت :”تعلمت اللغة العربية من المسلسلات والأفلام السعودية فهي محفزة أكثر.”
واستطردت: “أحس بالأمان في المملكة واستطيع المشي بأي مكان، وكل الناس لديهم دعم من الحكومة وكل الأماكن أمان”، مؤكدة أنها تحب المملكة ولا تريد العودة لأمريكا.
وجدت الأمان، وأحببت اللغة وعشقت العادات والتقاليد..
الطالبة الأمريكية هايدي تتحدث لياهلا عن سر تعلقها بالسعودية وأهلها @heidihilux#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/wxDgremDxg
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 7, 2023
ان شاءالله تسلم