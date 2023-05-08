في واقعة غريبة من نوعها، اختفى إيريك تراوري لاعب نادي إنبي المصري، القادم من بوركينا فاسو والمعار من بيراميدز منذ عدة أيام، حيث تواصل النادي مع زوجته ووكيل أعماله لمعرفة مكانه دون جدوى.

وقال محمد إسماعيل، مدير كرة القدم في النادي الذي ينافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في تصريحات تلفزيونية:” أن اللاعب اختفى منذ مباراة أسوان (الشهر الماضي) حين طلب منه المدرب تامر مصطفى المشاركة بديلا في الدقائق الأخيرة لكنه اتجه إلى غرفة الملابس ثم غادر الملعب ولم يظهر بعدها”.

وأضاف:” أنه بعد عطلة عيد الفطر استمر غيابه، وحاول النادي التواصل معه للتحقيق معه لكنه أغلق هواتفه.”

وأفاد بأن النادي يرغب في تحرير محضر لدى الشرطة، لكن زوجته رفضت ذلك في الوقت الحالي، كما أن النادي لا يملك جواز سفره ولا يعرف إن كان سافر خارج البلاد.

يُذكر أن إنبي يحتل المركز العاشر في الدوري برصيد 33 نقطة من 27 مباراة، ويتقدم بثماني نقاط على منطقة الهبوط.