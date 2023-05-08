سقط شاب برازيلي من ارتفاع 65 قدما فوق سطح بحيرة في كامبو ماجرو بـ “كوريتيبا” عاصمة ولاية بارانا، جنوب البرازيل، أثناء احتفاله بطلاقه

ووقع الحادث المأسوي نتيجة انقطاع حزام الأمان الذي كان يرتديه رافائيل توستاس بينما كان يؤدي قفزة البندول فوق البحيرة.

ويعاني الشاب بعد القفزة المأساوية من كسور في وجهه ورقبته وأسفل ظهره. مشيرا إلى حسن حظه كونه ما زال على قيد الحياة.

وتسبب الحادث في مشاكل طويلة الأمد للشاب مثل: عدم القدرة على رفع أشياء ثقيلة ومعاناته من الألم والضعف في أجزاء مختلفة من جسده.