أجاب الباحث والمتخصص في الذكاء الاصطناعي، الدكتور إبراهيم المسلم، على تساؤل هل سنرى قريبا روبوت بديلا للعاملة المنزلية؟

وقال الدكتور إبراهيم المسلم، عبر برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أنه لم تصل تلك الروبوتات حتى الآن إلى مستوى يضاهي البشر في المرونة في الحركة، ومازالت محددة نوعا ما.

وأكد الباحث المتخصص، أن الذكاء الاصطناعي سيجعل عقل وذاكرة الإنسان مثل ذاكرة الحاسب يمكن زيادتها وتحديثها واستبدالها.