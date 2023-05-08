لقت عروس تبلغ من العمر 34 عامًا مصرعها عندما صدمها سائق مخمور بعدما غادرت حفل زفافها في تشارلستون.

وتفصيلاً، كانت العروس تركب عربة الجولف مع عريسها واثنين آخرين من أصدقائهما عندما صدمهم السائق، مما تسبب في انقلاب العربة عدة مرات.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 ركاب آخرين، اثنان منهم بجروح بما في ذلك العريس، وفقا للرئيس أندرو جيلريث، مدير السلامة العامة في فولي بيتش، وهو مجتمع على شاطئ البحر بالقرب من تشارلستون.

والجدير بالذكر أن العروس توفيت رغم محاولات انقاذها من قبل الإسعاف، بينما عانى العريس من العديد من العظام المكسورة.