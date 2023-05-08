أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق (رجال/نساء)؛ للعمل بفروع الشركة في الرياض، جدة، الخبر .

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1- سكرتير.
‏(Secretary)
2- أخصائي المخاطر والامتثال.
‏(Cyber Security – Risk & Compliance Specialist)
3- محلل التهديدات السيبرانية.
‏(Cyber Threat Intelligence Analyst)

4- محلل الأمن السيبراني.
‏(Cyber Security Analyst (Blue Team))
5- مسؤول إدارة المشروع.
‏(Project Management Officer)
6- ممثل مركز الاتصال.
‏(Contact Center Representative)، وغيرهم.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .