أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق (رجال/نساء)؛ للعمل بفروع الشركة في الرياض، جدة، الخبر .
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
1- سكرتير.
(Secretary)
2- أخصائي المخاطر والامتثال.
(Cyber Security – Risk & Compliance Specialist)
3- محلل التهديدات السيبرانية.
(Cyber Threat Intelligence Analyst)
4- محلل الأمن السيبراني.
(Cyber Security Analyst (Blue Team))
5- مسؤول إدارة المشروع.
(Project Management Officer)
6- ممثل مركز الاتصال.
(Contact Center Representative)، وغيرهم.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .
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