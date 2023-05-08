أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق (رجال/نساء)؛ للعمل بفروع الشركة في الرياض، جدة، الخبر .

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1- سكرتير.

‏(Secretary)

2- أخصائي المخاطر والامتثال.

‏(Cyber Security – Risk & Compliance Specialist)

3- محلل التهديدات السيبرانية.

‏(Cyber Threat Intelligence Analyst)

4- محلل الأمن السيبراني.

‏(Cyber Security Analyst (Blue Team))

5- مسؤول إدارة المشروع.

‏(Project Management Officer)

6- ممثل مركز الاتصال.

‏(Contact Center Representative)، وغيرهم.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .