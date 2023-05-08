كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية (MODON)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسمى الوظيفي: كبير أخصائي أداء الشركات: درجة البكالوريوس في الأعمال أو الهندسة، سنوات من الخبرة: 2-4.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مشرف التدقيق الداخلي: التعليم: درجة البكالوريوس في المحاسبة / المالية / إدارة الأعمال أو ما يعادلها، درجة الماجستير ميزة إضافية، يفضل المؤهلات المهنية (CIA ، CMA ، CISA أو ما يعادلها)، الكفاءة في اللغة الإنجليزية، خبرة: 7 – 9 سنوات خبرة في مجال التدقيق الداخلي.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 7 مايو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع لينكد إن لخدمات التوظيف