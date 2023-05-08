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دورية شرطة الطائف عام 1381ه
دورية شرطة الطائف عام 1381ه
منذ 51 دقيقة
1
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التعليقات
ا
ابو كبوس الملحوس
عدد التعليقات : 3011
منذ 28 دقيقة
متأكدين دورية شرطة مش شاحنة إطفاء !؟ 🤣😂🤣
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