أفاد حسين عبدالغني لاعب النصر السابق، بأن الاتحاد إذا فاز على أبها والهلال سيكون بطل الدوري .

وقال عبد الغني خلال لقائه على برنامج ملعب SBC :” أن الاتحاد لديه إمكانية الفوز، بينما إذا خسر سيكون الجهد مضاعف على نادي النصر لكسب جميع المباريات.”

وأضاف:” حتى إذا لم يحقق الاتحاد الدوري فهو فريق محترم وقدم مستويات كبيرة “، لافتًا أن الاتحاد من بداية الموسم وحتى الآن هو الأكثر ثباتًا .