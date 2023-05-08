أفاد حسين عبدالغني لاعب النصر السابق، بأن الاتحاد إذا فاز على أبها والهلال سيكون بطل الدوري .
وقال عبد الغني خلال لقائه على برنامج ملعب SBC :” أن الاتحاد لديه إمكانية الفوز، بينما إذا خسر سيكون الجهد مضاعف على نادي النصر لكسب جميع المباريات.”
وأضاف:” حتى إذا لم يحقق الاتحاد الدوري فهو فريق محترم وقدم مستويات كبيرة “، لافتًا أن الاتحاد من بداية الموسم وحتى الآن هو الأكثر ثباتًا .
حسين عبدالغني :
لو فاز الاتحاد على أبها والهلال سيكون بطل الدوري .
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— المدرج | الذهبي (@A1modrj) May 7, 2023
إن شاءالله الهلال يفوز على الإتحاد