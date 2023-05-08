توقع الباحث في المناخ والطقس، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق، اليوم الاثنين.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه على موقع تويتر: “حسب النماذج العددية للطقس متوقع – ان شاء الله خلال “36” ساعة القادمة من مساء اليوم الاثنين 18 شوال 1444هـ حتى مساء يوم الالثلاثاء 19 شوال 1444هـ، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر”.

وأضاف أن الأمطار: “من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد على أجزاء “متفرقة” من مناطق عسير وجازان ونجران وشرق منطقة مكة تمتد إلى أجزاء متفرقة من وسط الوسطى والشمالية وشمال الشرقية من المملكة تمتد الى الكويت واليمن تسبق برياح هابطة مغبرة”.

وأشار إلى وجود رياح من معظمها من خفيفة إلى متوسطة مع هبات شبه قوية على أجزاء من دول الخليج بما فيها المنطقة الشرقية من المملكة وأجزاء من وسط وغرب وشمال المملكة.