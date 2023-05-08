كشفت شركة رينفي اوبرادورا المشغلة لقطار الحرمين، عن فتح التقديم لشغل وظائف متعددة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات – وذلك بمقر الشركة بمدينة جدة.

وأوضحت الوظائف أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1- مسؤول علاقات حكومية.

– دعم قسم الموارد البشرية في إنجاز جميع المهام الحكومية.

2- رئيس التدقيق الداخلي.

– تنفيذ سياسات ومعايير نظام إدارة الجودة المعمول بها ومراقبة نشرها من خلال فنيي الجودة.

3- مسؤول تطوير الأعمال.

– وضع خطط عمل قسم التسويق ووضع خطط فعالة لتحقيق الأهداف التسويقية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر: [email protected]