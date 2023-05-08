كشفت شركة رينفي اوبرادورا المشغلة لقطار الحرمين، عن فتح التقديم لشغل وظائف متعددة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات – وذلك بمقر الشركة بمدينة جدة.
وأوضحت الوظائف أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:
1- مسؤول علاقات حكومية.
– دعم قسم الموارد البشرية في إنجاز جميع المهام الحكومية.
2- رئيس التدقيق الداخلي.
– تنفيذ سياسات ومعايير نظام إدارة الجودة المعمول بها ومراقبة نشرها من خلال فنيي الجودة.
3- مسؤول تطوير الأعمال.
– وضع خطط عمل قسم التسويق ووضع خطط فعالة لتحقيق الأهداف التسويقية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر: [email protected]
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