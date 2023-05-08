كشفت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية بنظام التعاقد في الكلية التطبيقية في المقر الرئيسي بمحافظة الخرج لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة (أستاذ مساعد، محاضر).

وأوضحت الجامعة شروط القبول ::

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصلا على جميع مؤهلاته من جامعة سعودية أو دولية معترف بها مع إرفاق شهادة معادلة المؤهل الصادرة من وزارة التعليم في حال كانت الشهادة من جامعة دولية.

3- ألا يقل تقدير المتقدم لوظيفة محاضر عن تقدير جيد جداً في مرحلة البكالوريوس.

4- أن يكون نظام الدراسة للمتقدم في جميع المراحل البكالوريوس – الماجستير – الدكتوراه بانتظام الكلي والتعليم الاعتيادي والتفرغ الكامل مع إرفاق قرار الابتعاث أو الايفاد في حال كان المتقدم موظفاً حكومياً.

5- ضرورة امتداد التخصص لمرحلتي البكالوريوس والماجستير لوظيفة محاضر, والماجستير والدكتوراه لوظيفة أستاذ مساعد.

6- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة مع تقديم ما يثبت ذلك(تقبل شهادات اختبارات الآيلتس والتوفل فقط) – (6.5) او اعلى في اختبار الآيلتس أو ما يعادلها في اختبار التوفل.

7- ألا يتجاوز عمر المتقدم لوظيفة محاضر 35 عاماً.

8- الأفضلية لمن لدية خبرة عملية سابقة في التخصص المطلوب.

9- الأفضلية لمن لدية شهادة مهنية في التخصص المطلوب.

10- اللياقة الصحية واجتياز المقابلة الشخصية

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ بمشيئة الله يوم الخميس بتاريخ 1444/10/21هـ الموافق 2023/05/11م وينتهي يوم السبت بتاريخ 1444/10/30هـ الموافق 2023/05/20م، من خلال الموقع