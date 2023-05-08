يختبر تطبيق “واتساب”، ميزة جديدة داخل مجموعات الدردشة تتيح للمُستخدمين إبلاغ مديري المجموعات بالرسائل المُزعجة والمُسيئة.

ويضع التطبيق شرطا لإتاحة هذه الميزة، تفعيل مدير المجموعة خيار “مراجعة المدير” من نافذة خيارات المجموعة؛ حيث تتيح الميزة قيام الأعضاء بالإبلاغ عن أي رسالة يرون أنها تخالف قواعد المجموعة.

ويستطيع مدير المجموعة التعامل مع الأمر من خلال عدة خيارات بينها الاكتفاء بحذف الرسالة أو اتخاذ إجراءات أبعد كحذف العضو من المجموعة، أو تجاهلها تماماً.