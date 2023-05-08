كشف الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، عن انخفاض نشاط السوق العقارية بنسبة 50%.
وأوضح عبدالحميد العمري: انخفاض قياسي للقروض العقارية الجديدة للأفراد لتاسع شهر على التوالي 52% بنهاية مارس 2023 بالتزامن مع استمرار رفع معدلات الفائدة للمرة العاشرة خلال أقل من 14 شهر.
وأشار: قد تكون المرة الأولى بالنسبة للكثير، مشاهدة تحرك المتوسط الشهري لأسعار الفائدة بين البنوك لـ 3 أشهر SIBOR للفترة 1993-2023 (نحو 30 عاما مضى).
وتابع: الآن يحلق قريبا من مستواه في مارس 2001 أي قبل أكثر من 22.4 عاما، ارتفاع الفائدة السريع جدا خلال عام مضى كان له تأثير عكسي على نمو القروض.
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