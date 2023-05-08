توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين تكون السماء غائمة جزئيا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ، القصيم والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي والاوسط، وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي والأوسط, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.