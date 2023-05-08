كشف مطرب المهرجانات المصري، حسن شاكوش، عن تفاصيل الخلاف مع زوجته ريم طارق، بعد أن حررت محضر ضده واتهمته بطردها.

وقال حسن شاكوش إنه تحت سيطرة الأعمال السحرية، إذ تصدر الترند بسبب الخلاف الدائر بينهما بعد شهرين من زواجهما.

وكانت ريم طارق، زوجة شاكوش، علقت على تسريب صور زواجها الأول، قائلة: “دا مش عيب.. حسن وابن اختو مطلعين أن ريم كانت ماشية غلط وبيعملوا اكونت فيك يسيء لسمعتها وهي متجوزة دا مش عيب ولا حرام”.

وتابعت: “عيب أوووى يا حسن تشهر بمراتك وتخلي محمد شاكوش ابن اختك يتكلم على عرضك”.